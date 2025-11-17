El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este domingo que designará formalmente al Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera (FTO), acusando al grupo vinculado con el presidente venezolano Nicolás Maduro de corrupción, narcotráfico y actos violentos en toda la región.

La designación, que entrará en vigor el próximo 24 de noviembre, se presenta en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe, destacando una escalada en la presión contra el gobierno de Maduro.

Según el secretario de Estado, Marco Rubio, “Basado en Venezuela, el Cartel de los Soles está liderado por Nicolás Maduro y otros individuos de alto rango en el ilegítimo régimen de Maduro que han corrompido al ejército, la inteligencia, la legislatura y el poder judicial».

Diosdado Cabello

Además, Rubio aseveró que este y otros grupos como el Tren de Aragua y el Cartel de Sinaloa son responsables de actos terroristas y tráfico de drogas hacia Estados Unidos y Europa.

Horas después, la llegada del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe reforzó la imagen de una firme intervención estadounidense en la región.

Por otro lado, el gobierno venezolano negó las acusaciones, con el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, calificando al Cartel de los Soles como “un invento” y afirmando que cada vez que hay molestia se culpa a alguien como jefe del cartel.

El anuncio marca un paso significativo en la estrategia estadounidense para aislar y atacar financieramente a las estructuras vinculadas al chavismo, reforzando la presión política y militar con consecuencias que aún están por verse.