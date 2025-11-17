El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aceptó este domingo la derrota en el referéndum que él mismo impulsó y que buscaba, entre otros objetivos, que los ecuatorianos se pronunciaran sobre la instauración de una Asamblea Constituyente para elaborar una nueva Constitución.

«Estos son los resultados. Consultamos a los ecuatorianos y ellos han hablado. Cumplimos con lo prometido: preguntarles directamente. Nosotros respetamos la voluntad del pueblo ecuatoriano», escribió el mandatario en su cuenta de X, aunque no se dirigió a la nación como en procesos anteriores.

Agregó que «Nuestro compromiso no cambia; se fortalece. Seguiremos luchando sin descanso por el país que ustedes merecen, con las herramientas que tenemos». Noboa aguardó los resultados cerca de Olón, la comuna costera donde votó a primera hora y donde tiene su residencia.

Con más del 93% de los votos escrutados, el ‘No`ganó en las cuatro preguntas planteadas, que abordaban temas políticos y de seguridad.

Los medios esperaban al presidente tras las 20:00 hora local en un hotel de Montañita, reservado por su equipo. A diferencia de elecciones previas, Noboa no acudió al acto. Su seguridad se retiró antes y el Consejo Nacional Electoral (CNE) confirmó la tendencia irreversible hacia el rechazo.

Asamblea Nacional

Las sillas preparadas para Noboa fueron ocupadas por el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, y las asambleístas Valentina Centeno y Mishel Mancheno, del partido oficialista ADN, quienes destacaron que «el mandatario había cumplido con su promesa de campaña», de convocar el referéndum.

Olsen comentó que «Definitivamente no es un revés. Esto demuestra que somos un proyecto político democrático».

Esta representa la primera gran derrota para Daniel Noboa desde que asumió el poder en 2023 y fue reelegido en abril para un nuevo periodo de cuatro años.

En 2024, convocó otro referéndum con once preguntas donde ganó el ‘Sí’ en nueve. Ahora, buscaba dejar atrás el legado correísta vigente con la Constitución aprobada durante el mandato del expresidente Rafael Correa (2007-2017).