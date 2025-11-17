El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este domingo que «podría haber discusiones» con el mandatario venezolano Nicolás Maduro, declarando que «Venezuela quiere hablar» en medio del creciente despliegue militar estadounidense en el Caribe.

Desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, Florida, Trump indicó que las conversaciones pueden darse sin precisar fechas ni quién estaría a cargo. “Podríamos tener discusiones con Maduro, y veremos cómo resulta eso. Ellos quisieran hablar”, afirmó a la prensa. “Yo hablo con cualquiera, veremos qué pasa”, añadió.

Sus declaraciones se produjeron pocas horas después que el Departamento de Estado anunciara la designación, a partir del 24 de noviembre, del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera, grupo al que Washington vincula con el Gobierno de Maduro, que calificó esta acusación como “un invento”.

El presidente reconoció que esta designación “permite” a EE.UU. actuar contra activos y estructuras de Maduro en Venezuela, aunque aclaró que no ha decidido hacerlo aún.

El anuncio surge en medio del despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford al Caribe, y una serie de ataques contra embarcaciones vinculadas al narcotráfico, que según Washington, han dejado más de 80 muertos desde septiembre.

Trump defendió estas operaciones, afirmando que la lucha es contra “drogas y la seguridad de Estados Unidos”. Señaló que entre quienes cruzan la frontera hay miembros del grupo criminal Tren de Aragua, narcotraficantes y asesinos.

El mandatario también prometió mantener al Congreso informado sobre los próximos pasos en la región, en una estrategia que combina presión militar y diplomacia.