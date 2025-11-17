El día domingo 16 en horas de la tarde, un accidente en la Prolongación La Macarena, frente a la concesionaria Toyota en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco, dejó como saldo dos hombres gravemente lesionados luego de arrollar a un canino mientras conducían una motocicleta.

Germil Osto, de 26 años, sufrió politraumatismos generalizados y excoriaciones múltiples; su acompañante, Leumi Osto, de 27 años, también resultó con heridas similares. Ambos perdieron el control del vehículo al impactar al perro, lo que provocó su caída al pavimento.

El canino lamentablemente falleció en el lugar del accidente. De inmediato, la unidad motorizada de la Protección Civil Municipal de Angostura del Orinoco acudió al sitio para brindar primeros auxilios a los afectados.

Posteriormente, ambos hombres fueron trasladados al Hospital Ruiz y Páez para recibir atención médica especializada. Las autoridades de tránsito se encuentran investigando las circunstancias del siniestro.