Luego del asesinato del exlanzador Wikelman Ramírez, crimen que ocurrió el pasado lunes, en el municipio Guacara, una comisión del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, buscan a los posibles involucrados en dicho homicidio.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 4:00 de la tarde en la calle principal del sector La Juventud 1, cuando Ramírez se desplazaba en una motocicleta acompañado de su madre.

Según testimonios, dos sujetos en otra moto les cerraron el paso y uno de ellos disparó contra Ramírez, provocándole heridas mortales. Los agresores huyeron rápidamente del sitio.

Elizabeth Maldonado, madre del deportista, relató que el parrillero de la moto agresora fue quien hizo los disparos.

Ramírez murió en el lugar tras recibir tres impactos, uno en la parte posterior del cráneo, otro en el abdomen derecho y una lastimadura en la zona baja de las costillas.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) acudieron a la escena para realizar las investigaciones correspondientes. Durante el procedimiento, se recolectaron siete casquillos y una caja de cartón color marrón.

Wikelman Ramírez tuvo un paso destacado en ligas menores de Estados Unidos, en Navegantes del Magallanes y en la Liga Mayor de Venezuela. Después de quedar como agente libre en 2024, trabajaba como repartidor para sostenerse económicamente.