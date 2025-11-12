Nuevos proyectos con más retos para el futuro inmediato, el uso de tecnología y el apoyo a nuevos emprendimientos forman parte de la propuesta que el equipo «Unión Gremial» llevará adelante si gana las elecciones internas de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar, explicó Clemente Tenía.

El sector inmobiliario actual es un mercado amplio que requiere estrategias inteligentes y experiencia, y en ello se basa la propuesta del equipo «Unión Gremial». Se ofrece a los miembros votantes un gremio más unido y con una reactivación integral.

La propuesta incluye la reactivación y fortalecimiento institucional, capacitación y formación continua, fomento de las comunicaciones y una participación activa del gremio para obtener beneficios y verdaderas oportunidades para todos sus agremiados, aseguró.

También se plantea una visión tecnológica de futuro y una revisión detallada para adaptar el gremio a los desafíos venideros.

«Todo el equipo que me acompaña tiene una amplia experiencia y, en mi condición de expresidente, aporto ese plus que hoy requieren urgentemente los agremiados para aprovechar las oportunidades y desafíos actuales del sector inmobiliario».

Los líderes inmobiliarios que integran la formula de Tenía, con más de ocho años de experiencias cada uno son: Brígida Torrealba, Silmar Rodríguez, Adriana Jiménez, Orlando Baisden, Siria Jaime, Karelis Mata, Diorema Rivas, Iraima Pinto, Luis Cavareda y Laura Eliza Armas.

Finalmente el aspirante a dirigir nuevamente el destino de la Cámara invita a todos los agremiados a sumarse y construir juntos el camino de la Cámara Inmobiliaria, aportando ideas, inquietudes y propuestas factibles. «La Cámara es de todos nosotros, sus agremiados, y este año nuestro mayor reto es superarlos en equipo». CNP: 8.641