Funcionarios de la Delegación Municipal Santa Elena de Uairén del CICPC aprehendieron a Dervan Alejandro Gómez Narvàez (34), alias «Derva», en la comunidad indígena Parkupik, estado Bolívar.

El detenido, considerado uno de los 10 delincuentes más buscados de la región, formaba parte de la organización criminal «El Ciego» y acumula más de 10 expedientes por extorsión a comerciantes, robo de vehículos y tráfico de drogas.

Gómez Narvàez es señalado como responsible del asesinato de dos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en 2025, en el municipio Gran Sabana.

Tras la captura, el sujeto fue puesto a órdenes del Ministerio Público para las diligencias judiciales correspondientes.