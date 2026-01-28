El cuerpo sin vida del reconocido abogado Simón Arrieta Quintero fue localizado este lunes 26 de enero en las inmediaciones del Domo de Cabimas, estado Zulia, en una zona pública y concurrida.

La víctima apareció maniatada, lo que apunta a un hecho criminal. Funcionarios del CICPC acudieron para el levantamiento del cadáver y recolección de evidencias en la escena.

Arrieta Quintero, figura destacada en el foro de la Costa Oriental del Lago, ha conmocionado con su muerte a los círculos jurídicos y profesionales regionales.

Hasta ahora, no se ha establecido el móvil. El cuerpo fue trasladado a la morgue para autopsia de ley, cuyos resultados integrarán la investigación en curso.