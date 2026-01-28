La Delegación Municipal Valencia del CICPC aprehendió a los hermanos Víctor Manuel Laya Claudeville (31) y Alejandro José Laya Claudeville (23) por el asesinato de Luis Alberto Sabino Portillo (52), ocurrido el 26 de diciembre en la parroquia Urbana Los Guayos, Carabobo.

Minuciosas pesquisas de campo y experticias telefónicas revelaron que los detenidos planificaron un encuentro para cobrar una deuda de 100 dólares. Sin mediar palabras, lo golpearon salvajemente en la cabeza con un trozo de madera, causándole muerte inmediata.

Para evadir justicia y eliminar evidencias, trasladaron el cadáver a una zona montañosa cercana e incineraron el cuerpo con combustible.

La captura se efectuó en el sector Paraparal. El CICPC recuperó el equipo móvil de la víctima. El caso quedó a orden de la Fiscalía 33° del Ministerio Público de Carabobo.