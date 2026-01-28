Funcionarios de la Coordinación de Investigaciones de Homicidios Central del CICPC detuvieron a Caivan Jesús Bastidas Montilla (31) en la avenida Intercomunal del Valle, municipio Libertador, por el homicidio de Manuel Salvador Rincón García (42), perpetrado el 19 de enero en la parroquia El Valle.

Rigurosas experticias técnico-científicas demostraron que Bastidas, junto a dos antisociales por identificar, interceptaron a la víctima en su motocicleta. Sin mediar palabras, le dispararon múltiples veces, causándole muerte inmediata, y le robaron el vehículo antes de huir.

El CICPC mantiene activas las pesquisas para capturar a los otros dos implicados. El caso quedó bajo órdenes de la Fiscalía 27° del Área Metropolitana de Caracas