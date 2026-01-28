Miguel Ángel Antonio Hernández Arcila, de 18 años y nacionalidad venezolana, fue detenido por la Policía de Monterrey en México, por su presunta participación en un ataque armado y un homicidio registrado hace días en la colonia Terminal.

Las autoridades detectaron que la motocicleta en la que viajaba el joven fue utilizada durante el crimen, lo que motivó su inmediata aprehensión.

Hernández Arcila fue puesto a disposición de las fiscalías correspondientes, donde continúan las investigaciones para esclarecer su grado de responsabilidad en los hechos violentos.