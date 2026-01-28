El presidente Donald Trump aseguró este martes que Cuba «está a punto de caer» al no recibir más petróleo de Venezuela tras la deposición de Nicolás Maduro.

«Cuba está a punto de caer. Es una nación muy cerca del colapso», declaró a la prensa antes de un mitin en Iowa. Explicó: «Obtenía su dinero y petróleo de Venezuela, pero ya no lo tienen».

Sobre Venezuela, con «las mayores reservas de petróleo del mundo», Trump resaltó la «presencia muy fuerte» de EE. UU. y el «trabajo excelente» con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez. «Les irá mejor que nunca. Ganaremos mucho dinero para ellos y para nuestro país. Tenemos una muy buena relación con sus líderes y la mantendremos», afirmó.

Trump vincula el «fin de los días» del régimen cubano al ataque estadounidense del 3 de enero —no noviembre, como se rumoró inicialmente—, que capturó a Maduro y su esposa Cilia Flores, trasladados a Nueva York por narcotráfico.

Washington ve en el corte de crudo venezolano el detonante para un cambio de régimen en La Habana, azotada por crisis económica y social. Cuba califica la intervención como «acto de terrorismo» y rechaza intimidación, incluso militar.

«No hay rendición ni claudicación posible, ni entendimiento por coerción. Cuba no hará concesiones políticas en negociaciones con EE. UU.», advirtió el presidente Miguel Díaz-Canel.