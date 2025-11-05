Detectives del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) detuvieron a tres sujetos implicados en el asesinato de un adolescente de 17 años, ocurrido en el Barrio José Félix Ribas de Petare, Caracas, luego de una fuerte discusión, supuestamente por una deuda relacionada con drogas.

El comisario general Douglas Rico, director de la policía judicial, dio detalles sobre la aprehensión de los aparentes delincuentes, quienes fueron identificados como Isaac Gabriel Chávez Botini, de 21 años, Douglas Josué Guerra Botini, de 25 años, y un tercer joven de 17 años.

Los sujetos mencionados dieron muerte a Yeffry Kinyersus Mendoza Pineda, también de 17 años. El crimen ocurrió el 26 de octubre en la zona 6 del Barrio José Félix Ribas. Según Anthony Romero, quien ya fue detenido y estaba acompañado de sus cómplices, abordó a la víctima para exigirle el pago de una deuda de 50 dólares por droga.

Los distribuidores de estupefacientes tuvieron una riña con el adolescente, y Romero sacó un arma de fuego con la que disparó sin piedad al menor, causándole la muerte inmediata. Posteriormente, los implicados huyeron de la escena del crimen.

El director del Cicpc explicó que el asesino entregó el arma de fuego al joven de 17 años, quien procedió a esconderla.

Una comisión de la policía científica, tras pesquisas en el mismo barrio, capturó al agresor, quien luego identificó a sus cómplices. Todos fueron aprehendidos en la comunidad y puestos a la orden del Ministerio Público.