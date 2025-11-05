Una joven de 25 años fue asesinada en Lara, y horas después, su expareja se quitó la vida en un dramático hecho que ha generado conmoción en la región. Los eventos se desarrollaron entre los municipios Jiménez y Torres, específicamente en las zonas de Quíbor y Carora, estado Lara.

Deismar Jiménez, el sábado primero de noviembre aceptó una reunión con su excompañero sentimental, Juan Reinaldo Suárez, de 39 años, con quien supuestamente realizaría algunas diligencias.

Ambos salieron a comprar la cena, sus familiares recibieron su última llamada informando que regresaría a casa, localidad a la que nunca llegó, generando gran preocupación.

La incertidumbre culminó al siguiente día, mediante un contacto telefónico, Suárez envió a la familia de Deismar una ubicación en la que finalmente fueron hallados los restos de la joven.

Las autoridades del CICPC acudieron al kilómetro 17 de la vía hacia Quíbor, municipio Jiménez, y confirmaron que Deismar presentaba signos claros de estrangulamiento.

La tragedia continuó esa misma noche en Carora, municipio Torres, donde Suárez fue encontrado ahorcado en un terreno baldío en el sector Ezequiel Zamora, dejándose atrás una historia de violencia y dolor que ha estremecido a la comunidad.