El conductor de un vehículo impactó contra un objeto fijo en semáforos del Paseo Caroní, dejando a dos personas heridas. El suceso ocurrió en horas de la mañana de este miércoles, a pocas distancias del Hospital Uyapar, en Puerto Ordaz.

El chofer de un automóvil Centauro de color gris perdió el control y se estrelló contra uno de los objetos fijos que protegen uno de los semáforos ubicados en el Paseo Caroní, en el cruce del Hospital Uyapar.

En el vehículo viajaban dos ciudadanos, el conductor y una mujer; ambos sufrieron lesiones graves y fueron trasladados por otras personas que acudieron para auxiliarlos.

A pesar del llamado realizado por funcionarios de los cuerpos policiales a los grupos de auxilios de la ciudad, estos no llegaron para socorrer a las víctimas.

Oficiales de la Policía Nacional de Tránsito se hicieron presentes para realizar las averiguaciones correspondientes sobre lo ocurrido, mientras que los dos lesionados quedaron recluidos en la emergencia del Hospital Uyapar.