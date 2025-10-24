Un niño de un año y siete meses perdió la vida tras caer en un pozo séptico en Nirgua, estado Yaracuy. El trágico hallazgo ocurrió en horas de la mañana de este jueves, cuando los padres del infante alertaron a las autoridades del incidente.

Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, delegación municipal Nirgua iniciaron las investigaciones para esclarecer cómo el menor, Josué David Hernández, pudo haber caído en el pozo, que según los familiares estaba cubierto y protegido.

A pesar del estado cerrado del pozo, los padres aseguran no tener conocimiento de cómo el niño logró acceder a ese lugar.

La unidad del Cuerpo de Bomberos respondió rápidamente al llamado y realizó las labores de rescate del cuerpo.

Posteriormente, el personal policial trasladó el cadáver al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (SENAMECF) en Yaracuy. Se abrió un expediente de investigación, que incluye toma de declaraciones a los familiares y vecinos para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento.