En horas de la noche de ayer miércoles, un accidente de tránsito cobró la vida de dos jóvenes militares en la carretera nacional vía Achaguas, a la altura del sector El 20 de La Morita, municipio Biruaca, Estado Apure.

La trágica colisión ocurrió cuando los dos militares se desplazaban en una motocicleta tipo Bera y fueron impactados por una cava que pertenece a la empresa Los Andes.

El choque, de gran magnitud, provocó que ambos ocupantes de la moto fallecieran de manera instantánea en el lugar de los hechos.

Las autoridades policiales se presentaron rápidamente para realizar el levantamiento de los cuerpos y comenzar las investigaciones que determinarán las circunstancias que originaron el siniestro.

El accidente impactó a la comunidad local, que lamenta la pérdida de estas personas. Las autoridades de tránsito y seguridad vial hacen un llamado a la prudencia y a respetar las normas para evitar más accidentes tragicos de tránsito.