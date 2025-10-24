El Kremlin respondió este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien aseguró que en seis meses se verá si Rusia es inmune a las sanciones impuestas contra sus dos mayores petroleras.

«Veremos, si Dios quiere, qué pasará en seis meses», afirmó Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso, en su rueda de prensa telefónica diaria.

Peskov añadió que están analizando las sanciones y que actuarán en función de sus intereses, enfatizando que «no actuamos contra nadie, sino a favor de nosotros mismos».

El presidente ruso, Vladímir Putin, calificó las sanciones como un «paso inamistoso» pero aseguró que no tendrán un impacto notable en la economía nacional.

«Estoy encantado de que lo vea así. Veremos en seis meses cómo será todo», replicó Trump.

Putin advirtió que las sanciones no mejoran las relaciones entre Rusia y Estados Unidos, y afirmó que ningún país que se respete toma decisiones bajo presión. Añadió que el diálogo siempre es preferible a la confrontación o la guerra.

El miércoles, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra las petroleras rusas Rosneft y Lukoil, respondiendo a la «falta de compromiso serio de Rusia con un proceso de paz para poner fin a la guerra en Ucrania».

El jueves, la Unión Europea lanzó su decimonoveno paquete de sanciones contra Rusia, que incluye restricciones a la llamada flota fantasma rusa y adelanta un año la prohibición de importar gas natural licuado ruso.

Además, sancionaron a empresas de China, India y otros países que ayudan a Moscú a evadir las sanciones internacionales.