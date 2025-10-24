Hossam Bradan, miembro del buró político de la organización islamista Hamás, reafirmó recientemente la voluntad y seriedad del grupo para cumplir totalmente el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza.

«Como palestinos, actuamos con seriedad y credibilidad para cumplir el acuerdo hasta el final, valorando el papel de Egipto y los mediadores en consolidar la tregua y proteger los intereses de nuestro pueblo», declaró Bradan en una entrevista con un canal de noticias de El Cairo.

La delegación de Hamás llegó el pasado domingo a El Cairo para dialogar con mediadores, facciones y fuerzas palestinas sobre el acuerdo promovido por Estados Unidos.

Este encuentro se produjo después de que Israel rompiera el alto el fuego en la misma jornada, acusando sin pruebas a Hamás de matar a dos soldados israelíes, y bombardeando de norte a sur la Franja, lo que causó cerca de 50 muertos según cifras de Sanidad de Gaza.

Bradan señaló que esta ronda se distingue por la participación amplia de importantes facciones palestinas, bajo el continuo patrocinio egipcio para promover la reconciliación y el diálogo nacional.

Añadió que todas las facciones palestinas coincidieron en una visión unificada para implementar el acuerdo de forma que beneficie al pueblo palestino, principalmente en la Franja de Gaza.

«Existe un consenso nacional palestino que abarca todos los temas en discusión», aseguró.

También enfatizó que buscan garantizar que no haya motivos para que la situación vuelva a ser como antes, tras más de dos años de bombardeos israelíes que han devastado Gaza y causaron más de 68.000 palestinos muertos.

Los encuentros de Hamás en El Cairo también buscan delinear los pasos prácticos para la segunda fase del acuerdo, que tratará asuntos complejos como el desarme del grupo, la reconstrucción y el futuro gobierno de Gaza, aunque no se han dado más detalles.