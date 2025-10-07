Tres delincuentes con pistola en mano ingresaron de manera violenta a la vivienda de un hombre de 39 años de edad, para luego ejecutarlo de varios disparos, el crimen ocurrió en horas de la tarde del día domingo, en la calle San Simón del sector 12 de Marzo, El Tigre, estado Anzoátegui.

La víctima de nombre Frank Alexander Bolívar Rojas, estaba sentado en una silla de plástico cuando arribaron los maleantes, no tuvo chance de escapar de sus adversario y es baleado varias veces, incluyendo en la cabeza.

Testigos reportaron que tres sujetos armados irrumpieron en la residencia y dispararon repetidamente contra la víctima, el cuerpo quedó encima de la silla y en posición boca abajo.

Las autoridades del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) de la delegación municipal acudieron al sitio para realizar el levantamiento del cadáver y comenzar las investigaciones correspondientes.

Pesquisas que se hicieron presentes en el sitio del suceso no descartan ninguna hipótesis, aunque cobra fuerza una muerte por encargo.

Habitantes del sector lamentaron el asesinato de Bolívar, muchos aseguraron que era una persona tranquila y que el mismo no tenía problemas de conducta.