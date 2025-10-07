El actor y cantante estadounidense Tyrese Gibson, reconocido por su papel en la saga cinematográfica Fast & Furious, se entregó a las autoridades del condado de Fulton, en Georgia, después de que lo acusaran de crueldad animal.

El hecho surge luego de que sus perros atacaran y mataran al canino de un vecino el pasado mes de septiembre.

Las autoridades ingresaron a Gibson en la cárcel el viernes 3 de octubre bajo el cargo de «crueldad animal», pero recuperó su libertad poco después tras pagar una fianza de 20.000 dólares, según registros oficiales.

Ataque captado por cámaras de seguridad

El incidente ocurrió el 18 de septiembre, cuando los cuatro mastines italianos del actor atacaron a Henry, un Cavalier King Charles Spaniel propiedad de sus vecinos.

El trágico suceso quedó registrado por una cámara de seguridad, lo que derivó en la emisión de una orden de arresto contra el intérprete.

El 22 de septiembre, la Policía ejecutó una orden de allanamiento en la residencia de Gibson, aunque ni él ni sus mascotas se encontraban en el lugar.

Gibson expresa pesar y busca nuevos hogares para sus perros

Finalmente, el abogado del actor, Gabe Banks, aseguró que Gibson no estaba en casa al momento del ataque.

En un comunicado, el representante legal indicó que su cliente está “profundamente afligido” por lo ocurrido y que ha decidido buscar nuevos hogares seguros para sus dos perros adultos y tres cachorros.

Banks añadió que ellos nunca entrenaron a los animales para ser agresivos y que nunca antes habían dañado a una persona ni a otro animal.

Con el caso aun bajo investigación, Gibson enfrenta ahora un nuevo desafío fuera de las cámaras: el de responder ante la justicia por un hecho que conmocionó a sus vecinos y seguidores.