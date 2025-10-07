La academia Ilusión Models y Nueva Prensa Digital anunciaron el segundo y último casting del desfile Prensa & Glamour 2025, que se realizará en diciembre y promete reunir talento, moda y comunicación en un mismo escenario.

Detalles del casting

El encuentro se llevará a cabo este sábado 11 de octubre, de 10:30 a.m. a 2:00 p.m., en la sede de Nueva Prensa, en Ciudad Guayana.

Podrán participar personas a partir de los 4 años, que deberán asistir en ropa casual y traer sus tacones.

Una oportunidad para nuevos talentos

Esta será la última convocatoria para quienes deseen formar parte del desfile, que busca destacar el potencial de modelos y talentos emergentes de la región.

Mantente informado

Para conocer más detalles sobre Prensa & Glamour y su desarrollo, se recomienda seguir las cuentas oficiales de Instagram: @ilusion.models y @soynuevaprensa.