Ilusión Models, junto a Nueva Prensa Digital, realizarán en diciembre el desfile Prensa & Glamour.

El evento promete reunir talento local y ofrecer al público una experiencia única en pasarela, combinando estilo y medios de comunicación en un mismo escenario.

Casting abierto para nuevos talentos

Para quienes deseen formar parte de este desfile, se llevará a cabo un casting el sábado 4 de octubre, de 1:00 p.m. a 5:30 p.m., en la sede de Nikra 96.9 FM (Centro Comercial Zulia, primer piso, escaleras cerca del banco).

• Edad: a partir de 4 años.

• Requisitos: asistir en ropa casual y llevar tacones.

Esta es una oportunidad para que nuevos talentos muestren su potencial frente a los organizadores del evento.

Una experiencia única

Prensa & Glamour se perfila como un espacio para destacar el talento y la creatividad local, en una pasarela que une moda y medios de comunicación.

Mantente conectado

Para no perderse ninguna actualización sobre el casting y el desarrollo del desfile, se recomienda seguir las cuentas de Instagram de los organizadores: @ilusion.models y @soynuevaprensa.