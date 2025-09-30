Emprendedores y asistentes tendrán la oportunidad de ofertar y adquirir distintos productos en las más de 170 ferias navideñas que se instalarán en todo el país a partir de este 1.º de octubre, cuando inicia la época decembrina de acuerdo al decreto del Ejecutivo.

El ministro para el Comercio Nacional, Luis Villegas, indicó que en estos espacios no solo podrán adquirir productos a precios solidarios y hechos en Venezuela, que van desde juguetes hasta ropa, calzados, accesorios, gastronomía, sino que también participarán en talleres de formación, como los de elaboración de pan de jamón, entre otros platos típicos de Venezuela de la temporada.

Villegas, durante su intervención en el programa presidencial «Con Maduro+», dijo que en estas ferias estarán presentes los artistas de la Gran Misión Viva Venezuela y Abuelos y Abuelas de Patria. En el caso de Caracas, estas exposiciones se llevarán a cabo en la Plaza de la Juventud, donde ya inició la instalación de los stands para los 64 expositores participantes.

En este sentido, brindó su reconocimiento a las capacidades productivas de los Circuitos Comunales, que han establecido estrategias para llevar sus productos directamente al consumidor, lo que garantiza una mejor calidad y precios competitivos.

Al respecto, el presidente Nicolás Maduro comentó que el adelanto de la Navidad ha sido la mejor vacuna «que hemos descubierto contra los amargados, los fascistas, los violentos”.