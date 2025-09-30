Amazon anunció este martes nuevas funciones de inteligencia artificial (IA) y de reconocimiento facial en sus cámaras de Rigs -diseñadas para colocarse en las puertas de las casas- para poder recordar visitas frecuentes, hablar con quien llame a la puerta y hasta ayudar a encontrar una mascota.

Con este «reconocimiento facial», las cámaras podrán registrar a familiares y amigos, y el usuario recibirá una notificación como: «Emma está en la puerta» al detectar el rostro de un conocido.

«Alexa puede tomar decisiones informadas sobre cómo gestionar las interacciones con miembros de la familia. Alexa puede participar en una sesión de aprendizaje, recopilar la información necesaria y, al mismo tiempo, garantizar la seguridad de los dispositivos. Esto estará disponible para nuestros clientes a partir del 1 de diciembre», anunció hoy el creador de Ring, Jamie Siminoff.

La función de Alexa+ Greetings, de reconocimiento de rostros y saludos personalizados de Alexa, funcionará con dispositivos de resolución 2K y 4K -que son los modelos más recientes-. Google ya ofrecía una función similar en sus cámaras Nest desde hace años, pero este es el primer dispositivo Ring con reconocimiento facial.

Siminoff, que llevaba calcetines con el logo de Ring, dijo que le enorgullecía presentar la aplicación Search Party (Equipo de búsqueda), la nueva función de búsqueda de mascotas que «ayuda a reunir a las mascotas perdidas con sus familias».

«Esta función solo es posible gracias a la IA. Estamos usando la tecnología para solucionar problemas. Si un perro se pierde, un vecino puede reportarlo. Inmediatamente, se activa la función de búsqueda: una cámara exterior de Ring, con tecnología de IA, detecta posibles coincidencias y notifica a los usuarios de Ring si han visto a la mascota», explicó.

«La aplicación muestra una foto de la mascota perdida. Puedes ignorar la alerta o compartir la información con la comunidad. Tú tienes el control», agregó Siminoff.

Esta función estará disponible inicialmente en lo relativo a perros a partir de noviembre, y posteriormente también funcionará con gatos y otras mascotas.

