El Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria (MPPEU) ha anunciado el inicio de la tercera fase de asignación de carreras a través del Sistema Nacional de Ingreso (SNI), un proceso crucial para miles de bachilleres aspirantes a cupos universitarios.

El Ministerio extiende una cordial invitación a todos los usuarios registrados en el SNI para que consulten la plataforma y realicen las modificaciones que consideren necesarias en sus opciones de estudio.

Periodo de modificaciones y consulta

A través de su cuenta oficial de Instagram, el MPPEU informó que el lapso para que los estudiantes puedan realizar cambios en las carreras a las que desean postularse se extiende desde el 29 de septiembre hasta el 10 de octubre.

Se insta a los aspirantes a ingresar directamente a la plataforma del SNI para gestionar estas modificaciones.

Llamado a la Constancia

El Ministerio aprovechó la oportunidad para dirigir un mensaje de aliento a los bachilleres, exhortándolos a no «desanimarse» si aún no han sido asignados a una universidad en las fases previas. La activación de esta tercera fase está diseñada para ofrecer una nueva oportunidad.

Se reitera la invitación a revisar cuidadosamente y realizar las modificaciones necesarias a sus opciones de carrera, aprovechando este nuevo periodo para optimizar sus postulaciones y asegurar un cupo en la educación superior.

Para más información, los aspirantes pueden seguir las cuentas oficiales del Ministerio de Educación Universitaria en redes sociales.