Un bote de desechos sólidos ubicado a un lado de la avenida Caracas, adyacente a La Teodokilda, afecta a las comunidades Villa Celestial y Villa Orinoquia, en la parroquia Unare, Puerto Ordaz.

Vecinos denuncian que se trata de un problema de conciencia, pues personas llegan en vehículos particulares y camiones cargados con escombros para arrojar basura en el lugar.

La acumulación ocupa varios metros y llega a inundar la intersección entre las dos comunidades, afectando una avenida que próximamente conectará con la zona industrial de Matanzas.

A pesar de que la alcaldía de Caroní y la empresa Fospuca han limpiado la zona en repetidas ocasiones, la basura y los escombros vuelven a acumularse a pocos días.

Piden sanciones para irresponsables

Los vecinos, como Pedro Luis González, exhortan a sancionar a quienes arrojan basura en estas zonas, solicitando que se tomen placas de los vehículos para denunciar a las autoridades.

Luis Calzadilla, comentan que además del mal servicio de aseo urbano, las frecuentes fallas eléctricas y la falta de gas complican el día a día de la comunidad.

“Vengo siempre a este sitio a buscar leña para el fogón. Hace casi seis meses que no distribuyen gas en el barrio, y el servicio eléctrico es pésimo, no puedo utilizar la cocina eléctrica”.

Botes en todos lados

La basura no solo afecta esta zona, también se encuentra acumulada cerca del puesto policial en la entrada de Las Amazonas y en la entrada de la UD 338, preocupando a los habitantes por los riesgos sanitarios que esto implica.