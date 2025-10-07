La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció que su Gobierno mantiene conversaciones con las autoridades de Estados Unidos para evitar la entrada en vigor de un arancel del 25% sobre camiones medianos y pesados importados, medida que comenzará a aplicarse el 1 de noviembre, según anunció el presidente Donald Trump.

En su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que se busca un acuerdo previo a esa fecha, con negociaciones que involucran al secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, y su homólogo estadounidense, además del embajador de Tratados Comerciales. Incluso mencionó la posible intervención directa con el presidente Trump para resolver el asunto.

Recalcó que el gravamen no es exclusivo para México, sino para todos los países exportadores, aunque reconoció que México se verá particularmente afectado por la importancia de sus exportaciones en el sector de vehículos pesados, que superan los 40.000 millones de dólares anuales.

Por otra parte, Sheinbaum destacó la reciente visita del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que permitió fortalecer un marco de cooperación en materia de seguridad y combate al crimen organizado, respetando la soberanía y sin injerencias.

Datos oficiales indican que de enero a julio de 2025, Estados Unidos importó vehículos pesados por 32.410 millones de dólares, de los cuales casi el 80% provinieron de México, lo que subraya la relevancia de las negociaciones para la economía nacional.