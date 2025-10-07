Una colisión entre dos motocicletas en la avenida Santa Rita de Guasipati, municipio Roscio, dejó como saldo dos personas gravemente heridas, el choque ocurrió en horas de la mañana de este lunes. El accidente involucró a un hombre y una mujer que impactaron mientras transitaban por la concurrida vía.

Testigos alertaron a los servicios de emergencia, y paramédicos acudieron rápidamente al lugar para brindar atención médica a los heridos. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial para recibir tratamiento por las lesiones severas sufridas durante el incidente.

Las autoridades locales están investigando las causas del choque y hacen un llamado a los conductores a extremar precauciones en las vías para evitar accidentes similares.

Este hecho se suma a otros reportados recientemente en la zona, donde la seguridad vial continúa siendo un tema de preocupación para las comunidades de Guasipati, al sur del estado Bolívar.