En el municipio Panamericano del estado Táchira, se desató una tragedia la noche del domingo 6 de octubre cuando Cristian Rojas, durante una acalorada discusión, asesinó a su expareja, María Velasco, y lesionó gravemente a la madre y al padrastro de la víctima en el sector Caracara.

Según fuentes policiales, tras el ataque, Rojas huyó del lugar llevándose consigo a su hija de 4 años, cuyo paradero era desconocido inicialmente.

Efectivos del Cicpc de La Fría lograron localizar a la menor, horas después y la entregaron a las autoridades correspondientes para su protección.

Las investigaciones continúan mientras las fuerzas de seguridad mantienen un operativo para capturar al presunto agresor, quien enfrenta cargos por homicidio y lesiones agravadas.

La comunidad local permanece consternada por este hecho de violencia doméstica que ha conmocionado a la región.