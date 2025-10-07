El grupo islamista palestino Hamás aceptó entregar sus armas a un comité egipcio-palestino, pero rechazó entregar la gestión de la Franja de Gaza a un comité internacional de transición, según una fuente palestina cercana a las negociaciones.

En las conversaciones indirectas con Israel en Sharm el Sheij, Hamás permitió la entrada de fuerzas de seguridad palestinas entrenadas en Egipto y Jordania, pero rechazó al ex primer ministro británico Tony Blair como gobernador de Gaza, aunque acepta que desempeñe una función de supervisión remota.

El grupo propuso que su jefe negociador Jalil al Haya lidere las negociaciones con Israel a través de mediadores y que otro equipo negocie con la Autoridad Palestina para que la administración de Gaza pase a un comité administrativo afiliado al gobierno palestino.

Hamás exigió un alto el fuego en Gaza y en el espacio aéreo israelí para permitir la liberación de rehenes israelíes, con plazos de alrededor de una semana. Además, solicitó garantías a Estados Unidos para que sus líderes no sean perseguidos y acordó permitir que algunos de ellos salgan de Gaza.

Las conversaciones entre Israel y Hamás continuarán esta tarde, tras una primera reunión en medio de una atmósfera positiva, según informaron fuentes cercanas.