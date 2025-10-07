El Ejército israelí reanudó este martes los bombardeos contra la Franja de Gaza, causando al menos seis muertos, incluido un niño, según fuentes médicas. Estas víctimas se suman a los más de 67.000 palestinos fallecidos desde el inicio del conflicto, el 7 de octubre hace dos años.

En la ciudad de Gaza, tres cuerpos fueron recuperados tras un ataque aéreo en el barrio de Sabra, mientras que en el barrio de Rimal fue bombardeado un apartamento residencial, dejando varios heridos.

Un niño murió y otros resultaron heridos en un ataque aéreo en la calle 5 de Jan Yunis, al sur de Gaza. Además, en la misma área, una persona fue asesinada y siete resultaron heridas mientras esperaban alimentos cerca de Rafah. Otro palestino murió por un bombardeo en la zona de Batin al Samin, suroeste del enclave.

Durante la madrugada, fue recuperado del mar el cuerpo de un hombre que intentaba regresar a Gaza y habría recibido un disparo cerca de la orilla. También se reportaron intensos ataques aéreos sobre el campamento de Nuseirat.

Un derrumbe de arena en Jan Yunis sepultó a cuatro personas, entre ellas un bebé y dos niños de 12 y 9 años, según informes de Defensa Civil.

En medio de este escenario, una delegación israelí y representantes de Hamás continúan negociando en Egipto un plan que incluye el intercambio de 48 rehenes por prisioneros palestinos, seguido de un alto al fuego inmediato en la Franja.