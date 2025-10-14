El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) instó este martes a Israel y a Hamás a que la entrega de cadáveres por ambas partes se realice en condiciones dignas, respetando a las familias en duelo, dentro del marco del acuerdo de alto el fuego firmado recientemente en Egipto.

El organismo destacó que sus equipos están tomando medidas para asegurar un trato respetuoso a los fallecidos, incluyendo el suministro de bolsas para cadáveres, vehículos refrigerados y personal adicional para facilitar el proceso de traslado.

“Las familias que lloran la pérdida de sus seres queridos ya han sufrido un dolor inimaginable. Todas las partes deben garantizar que la restitución de restos humanos se realice respetando la dignidad y la humanidad”, señaló el CICR, reiterando la necesidad de una fiel aplicación del alto el fuego.

Durante el lunes, el CICR facilitó el regreso de veinte rehenes israelíes que estaban en manos de Hamás y trasladó los restos de cuatro rehenes fallecidos a las autoridades israelíes, quedando aún los restos de 24 cautivos en Gaza.

Además, facilitó el traslado de 1.969 detenidos palestinos liberados por Israel, quienes fueron entrevistados por su personal antes de recuperar la libertad.

Desde el 7 de octubre de 2023, cuando comenzaron los ataques de Hamás contra Israel, el CICR ha facilitado la liberación y transferencia de 172 rehenes y 3.473 detenidos, cumpliendo su papel de intermediario neutral en el conflicto.