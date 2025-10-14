El ministro de Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, declaró este martes que ha llegado el momento para que el presidente ruso, Vladímir Putin, acepte sentarse a dialogar con su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, con el fin de alcanzar un acuerdo de paz.

En rueda de prensa en Bucarest, tras reunirse con la ministra de Exteriores de Rumania, Oana Toiu, Wadephul recordó la oferta formulada por el presidente estadounidense Donald Trump para promover un diálogo directo entre Putin y Zelenski, oferta que hasta ahora no ha sido respondida por Rusia.

Estas declaraciones se producen un día después de que Trump anunciara que recibirá a Zelenski en Washington el próximo viernes, donde se espera que se discuta la posible entrega de misiles Tomahawk de largo alcance a Ucrania. Trump advirtió que esta medida podría representar una escalada en el conflicto, que se ha extendido más de tres años desde la invasión rusa.

“A Ucrania le gustaría tener Tomahawk. Esto fue parte de mi conversación con Zelenski y veremos qué ocurre. Para ser sincero, quizá tenga que hablar con Rusia sobre esta cuestión. ¿Quieren misiles Tomahawk dirigidos hacia ellos? No lo creo”, afirmó Trump el domingo pasado.

Por su parte, Wadephul reafirmó la disposición de Alemania y sus aliados a continuar apoyando plenamente a Ucrania y a defender el flanco oriental de la OTAN contra cualquier violación de soberanía. Hizo referencia a recientes incursiones aéreas de drones supuestos rusos en Polonia y otros países vecinos.

“Hace apenas un mes, aviones de combate rumanos y alemanes respondieron de manera conjunta tras la violación del espacio aéreo rumano por un dron ruso. Esto refleja nuestra solidaridad y el rechazo absoluto a estas agresiones contra la soberanía de los Estados miembros”, puntualizó.

Además, destacó que continúan defendiéndose de amenazas híbridas, que incluyen drones en aeropuertos, la flota “fantasma” rusa y campañas masivas de desinformación originadas en instituciones estatales rusas.