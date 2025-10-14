La reconstrucción de la Franja de Gaza, donde la destrucción ronda el 84% a nivel general y hasta el 92% en algunas áreas, requerirá al menos 70 mil millones de dólares, según informó este martes la ONU.

Jaco Cilliers, representante del Programa para la Asistencia al Pueblo Palestino de la ONU, explicó en Ginebra que, tras dos años de guerra, se han generado aproximadamente 55 millones de toneladas de escombros que deben ser retiradas. Hasta ahora, la ONU ha removido 81.000 toneladas, equivalentes a 31.000 camiones.

El proceso de reconstrucción podría durar décadas, dependiendo principalmente del financiamiento, que inicialmente será proporcionado por donaciones internacionales, aunque se espera un mayor involucramiento futuro del sector privado.

Actualmente, la mayoría de la remoción de escombros se centra en abrir acceso a los equipos humanitarios para brindar ayuda a la población, así como despejar hospitales y servicios sociales. Además, ya se han reutilizado 13.200 toneladas de escombros triturados para pavimentar carreteras y acondicionar refugios.

Cilliers destacó dos desafíos delicados en la reconstrucción: la presencia de cadáveres bajo los escombros y la amenaza de proyectiles sin explotar, factores que complican el avance y requieren medidas de seguridad extremas.

La ONU reafirma la urgencia de financiamiento y cooperación internacional para evitar un colapso humanitario y facilitar una recuperación sostenible en Gaza.