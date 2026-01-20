La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) dejó en libertad este lunes a cinco policías colombianos secuestrados el 6 de enero en la región del Catatumbo, noreste de Colombia, confirmó la Defensoría del Pueblo en comunicado oficial.

Los liberados, identificados como José Ricardo Carrillo, Carlos Eduardo Barrera, Edwin Fabián Manosalva, Ramón Alberto Coronel Medina y Daniel de Jesús Granada Quiroz, se encontraban en buen estado de salud tras regresar de Cúcuta post-fiestas de fin de año.

La operación fue coordinada por una comisión humanitaria con Iglesia católica, Misión de Verificación de la ONU y Defensoría; el ELN justificó el secuestro acusando apoyo policial al Frente 33 de disidencias FARC en disputas territoriales.

Iris Marín, defensora del Pueblo, celebró en X el «alivio para ellos y sus familias», pero insistió en liberar decenas de secuestrados en Norte de Santander, Arauca y otras zonas. Catatumbo, fronterizo con Venezuela, arrastra un año de recrudecimiento armado entre ELN, disidencias FARC, EPL y narcos, dejando 163 muertos y 84.000 desplazados en 2025 según el procurador Gregorio Eljach.