Venezuela extrajo 9,5 toneladas de oro en 2025 y se plantea superar esa cifra en 2026, informó este lunes la presidenta encargada Delcy Rodríguez durante transmisión por Venezolana de Televisión (VTV), destacando crecimientos del 34,8% en el sector privado y 81% en el público.

Rodríguez anticipó un incremento del 30% este año, pendiente de aprobación parlamentaria de una Ley Orgánica de Minas y Minerales para captar «importantes flujos de inversión internacional» en joint ventures con empresas venezolanas.

El oro «mantiene el servicio exterior» y financia deportistas en competencias globales; paralelamente, el hierro registró su exportación «más alta de los últimos 10 años» en el último trimestre de 2025, con +50% esperado, mientras el carbón creció 260% pasado año y proyecta +100% en 2026.

Estos anuncios forman parte de su estrategia económica post-captura de Nicolás Maduro el 3 de enero, con avances como el primer contrato de exportación de gas licuado de petróleo (GLP) y promesa de inyectar divisas a la banca.

El viernes presentó al Parlamento tres propuestas, incluyendo reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos y simplificación de trámites, consolidando «el camino de paz, estabilidad económica, integración y justicia social». En contexto, el sector minero venezolano –con foco en Arco Minero del Orinoco– ha impulsado divisas pese a sanciones previas, similar a picos en 2024.