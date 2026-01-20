Estados Unidos no presionará a México por sus envíos de crudo a Cuba, pese a que este se convirtió en el principal proveedor de la isla tras el colapso de las entregas venezolanas, calificados como «intermitentes y no estructurales» por el historiador cubano Rafael Rojas en entrevista con EFE este lunes.

Rojas, profesor del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, señaló que aunque hay presiones puntuales de congresistas como Carlos Giménez, no forman parte de la agenda fundamental de Washington hacia México. «Puede seguir habiendo presiones, pero no decisivas; se incrementará en migración o narcotráfico, prioridades para EE.UU.», aseguró. Los volúmenes son bajos, por debajo de 17.000 barriles diarios frente a los 100.000 previos desde Caracas, tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero y restricciones impulsadas por Washington.

México mantiene envíos pese a la crisis energética cubana desde 2024, agravada por averías en centrales y escasez de divisas. El Gobierno de Claudia Sheinbaum niega incrementos masivos –»No hay un envío particular»–, aunque el buque Ocean Mariner llegó a La Habana el 10 de enero con 86.000 barriles de combustible, según el Instituto de Energía de la Universidad de Texas. Pemex históricamente subsidia a Cuba desde 1959, intensificado con AMLO (2018-2024) a cambio de médicos cubanos; el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, confirmó no haber pedido frenos.

Este desarrollo contrasta con la dependencia venezolana previa, ahora nula, y resalta la relación bilateral México-Cuba pese a recortes en inversiones. Rojas enfatiza que no es «orgánico» como el suministro chavista, permitiendo tolerancia estadounidense en medio de apagones prolongados en la isla.