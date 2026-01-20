Este domingo poco después de las 5:00 p.m., una violenta pelea familiar en el sector La Cooperativa, al norte de Maracay, municipio Girardot, Aragua, culminó con la muerte de un hombre a manos de su sobrino de 14 años, quien lo apuñaló en el tórax con un arma blanca.

El menor, presuntamente llegado recientemente desde Colombia y con antecedentes de conducta problemática, habría iniciado el ataque durante la riña. La víctima falleció en el lugar por la gravedad de la herida; el presunto responsable fue aprehendido inmediatamente por comisiones de Policía de Aragua, Policía Municipal, Policía Nacional Bolivariana (PNB), Protección Civil y CICPC.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) de Aragua para necropsia, mientras investigaciones buscan esclarecer motivos exactos y circunstancias.

Este suceso marca el segundo homicidio por arma blanca en Aragua durante enero 2026, en un contexto de creciente violencia intrafamiliar en la entidad, similar al caso de un padre apuñalado por hijo en Tocorón la semana pasada, resuelto por CICPC.

Autoridades vinculan estos incidentes a tensiones migratorias y falta de control juvenil; llaman a denunciar riñas vía 800-OCurrencias. Familias de la zona exigen programas preventivos ante oleada de delitos menores escalados.