En el marco de la «Operación Zaraza», efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), adscritos a la ZODI 35 Guárico, neutralizaron este lunes 19 de enero a Miguel David Santaella González, alias “Casco Roto”, integrante del grupo delictivo «El Ignacio», durante un enfrentamiento armado en el sector La Ceiba del municipio José Félix Rivas, estado Guárico.

El despliegue, liderado por el GAES-34 (CONAS) en coordinación con la URRA de Combate Cojedes y el CZGNB-34, surgió de labores de inteligencia que ubicaron a varios sujetos armados en la zona.

En el intercambio de disparos, “Casco Roto” resultó herido de gravedad y fue evacuado al Hospital Pedro del Corral de Tucupido, donde ingresó sin signos vitales. En la escena, las autoridades incautaron un revólver calibre .38 marca Smith & Wesson, junto con cartuchos percutidos y sin percutir; el procedimiento quedó a disposición del Ministerio Público.

«EL Ignacio» opera en llanos guáricos y cojedenses, vinculado a extorsiones, abigeos y sicariato rural, similar a operativos previos como la baja de «El Niño» en Zaraza 2025 por FANB. Esta acción refuerza el control territorial en Guárico, donde bandas como «Los Chapo» han sido desmanteladas recientemente. Autoridades llaman a la ciudadanía a denunciar vía 800-CICPC ante avistamientos de irregulares.