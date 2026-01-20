Lisbeth Karina Rodríguez Azocar, joven madre de 25 años y trabajadora en la charcutería de un conocido supermercado local, falleció tras varios días de agonía en la sala de cuidados intensivos del Hospital Universitario Antonio Patricio de Alcalá, en Cumaná, estado Sucre.

El fatídico incidente ocurrió el pasado 5 de enero en su hogar, cuando su pareja, en un arrebato de celos incontrolables, la roció con gasolina y le prendió fuego, causándole graves quemaduras en gran parte del cuerpo. Lisbeth fue trasladada de inmediato al centro médico, donde recibió el mejor cuidado posible por parte del equipo de UCI, pero las heridas extensas y profundas resultaron fatales, sucumbiendo días después.

Familiares y allegados de la víctima, devastados por la pérdida, claman justicia y exigen la detención inmediata del agresor, quien permanece prófugo según fuentes policiales. «Lisbeth era una madre luchadora y trabajadora; no puede quedar impune este horror», expresó una hermana en declaraciones a la prensa local.