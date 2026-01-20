Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) delegación Táchira esclarecieron el femicidio de Yessica Sobeida Durán Trejo, una joven de 23 años y madre de tres pequeños hijos, perpetrado el pasado 10 de enero en Puerto Nuevo, municipio Libertador del estado Táchira.

Según información oficial, Yessica mantenía una relación de varios años con José Atilio Ortega Chacón, de 32 años, conocido como «El Polly». Tras poner fin a la misma, el hombre se negó a aceptarlo y, conocedor de su rutina diaria hacia el trabajo, la interceptó esa mañana. La sometió brutalmente, golpeándola con un tubo en la cabeza y otras partes del cuerpo, con evidentes signos de abuso sexual, antes de abandonarla.

Horas después, alertado por un familiar sobre el hallazgo del cuerpo con heridas graves, Ortega simuló desconocer los hechos y se dirigió a su vivienda a dormir. Sin embargo, las comisiones del CICPC actuaron con celeridad: recolectaron evidencias forenses en la escena, analizaron testimonios y rastrearon su coartada falsa, demostrando su plena responsabilidad en el crimen. El presunto femicida quedó a órdenes del Ministerio Público para las diligencias judiciales correspondientes.

Este caso se suma a la ola de violencia de género en Venezuela, donde el Observatorio Venezolano de Violencia reportó más de 500 femicidios en 2025, muchos impulsados por parejas o exparejas en contextos de control y rechazo a la separación.

En Táchira, similar a incidentes recientes como el femicidio de Marisela en San Cristóbal el mes pasado –también resuelto por el CICPC–, resalta la necesidad de mayor protección a mujeres en situaciones de riesgo. Autoridades llaman a denunciar acoso temprano vía líneas como el 0800-MUJERES.