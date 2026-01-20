El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, alabó la Junta de la Paz impulsada por el presidente Donald Trump como un avance hacia la cooperación internacional en conflictos, recibiendo Moscú invitación formal según el Kremlin.

En su rueda anual, Lavrov destacó el «pragmatismo» de Trump vs. antecesores: «EE.UU. comprende la necesidad de unir países considerando sus intereses legítimos». Celebró propuestas concretas del estatuto, reflejando multilateralismo real.

Conflictos Clave

Reiteró vigencia de ONU para Estado palestino, vigente pese a Junta Paz. Elogió a Washington como único occidental dispuesto a eliminar causas de Ucrania, creadas por Biden. Expresó interés en reducir tensiones en Irán y Venezuela.

Denunció «burda intervención militar» en Venezuela con «decenas de muertos», captura de Maduro y Cilia, más amenazas a Cuba y Latinoamérica. Rusia busca cooperación global pese a «sucesos sin precedentes».