Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, anunció una respuesta «firme, unida y proporcional» de la UE ante presiones anexionistas de Donald Trump sobre Groenlandia, rechazando aranceles del 10% a países europeos por maniobras militares en la zona.
En el Foro Económico Mundial, Von der Leyen enfatizó amistad con EE.UU. pero advirtió contra espirales que benefician adversarios: «Un acuerdo es un acuerdo», refiriéndose al pacto comercial de julio (arancel 15% UE-EE.UU.). Zanjó: soberanía danesa «no negociable», con solidaridad a Groenlandia y rechazo a romper pactos entre aliados.
Seguridad Ártica Compartida
Propuso cooperación con Washington en objetivos árticos vía inversión europea en rompehielos y defensa, sumando socios como Reino Unido, Canadá y Noruega. Anunció estrategia de seguridad para finales 2026, centrada en «pueblos soberanos decidiendo su futuro».
«Europa acelera independencia en seguridad, economía y defensa ante mundo cambiado», concluyó, priorizando capacidad ártica propia sin confrontación.
