La presidenta encargada Delcy Rodríguez designó este lunes a Nuramy Gutiérrez como nueva ministra de Salud, reemplazando a Magaly Gutiérrez (en el cargo desde 2022), quien asumirá la presidencia del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

«Esta profesional venezolana ha dedicado su vida a este sector, profundizará las políticas de atención y protección sanitaria dirigidas al pueblo», escribió Rodríguez en redes sociales, expresando gratitud a Magaly por su gestión previa.

Simultáneamente, el vicepresidente de Economía Sectorial, Calixto Ortega, asumió la presidencia del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), cargo que ostentaba Alex Saab –destituido el viernes pasado del Ministerio de Industrias y Producción Nacional. Rodríguez afirmó que esta movida «permitirá continuar con la captación de inversiones nacionales e internacionales para el sistema productivo nacional en esta etapa de recuperación económica», agradeciendo a Saab su «compromiso y gran trabajo».

Reestructuración

Estos anuncios suman nueve nombramientos desde que Rodríguez asumió el 5 de enero, dos días después de la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos en Caracas. Los cambios abarcan Ministerios de Industrias y Producción Nacional, Comunicación, Ecosocialismo (Medioambiente), Transporte, Despacho de la Presidencia, Guardia de Honor Presidencial y Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).