En el marco del fortalecimiento del Motor Minería e Industrias Básicas, el Gobierno Nacional destacó importantes avances en la producción de oro, acero y minerales estratégicos, así como la entrega de vehículos operativos y viviendas dignas a la clase obrera de Guayana, consolidando una agenda integral que articula desarrollo productivo y justicia social.

Durante una jornada de trabajo y pases informativos desde el sur del país, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, resaltó el crecimiento sostenido del sector extractivo y proyectó nuevas metas para 2026, orientadas a la estabilidad económica y la felicidad social del pueblo venezolano.

Producción de acero y fortalecimiento industrial

Tras siete años de paralización, el Complejo Siderúrgico Nacional S.A., Planta Acería Barquisimeto, retomó operaciones con la proyección de producir 75 mil toneladas de acero en 2026, garantizando la materia prima necesaria para la laminación de productos estratégicos.

El presidente del Complejo Siderúrgico, coronel Danny Parada, informó que esta producción permitirá la elaboración de cabillas, vigas, ángulos y platinas para la construcción, la industria nacional, viviendas y ferreterías comunales.

Asimismo, destacó que los productos cuentan con certificaciones internacionales, lo que abre la posibilidad de exportar cabillas con sello de calidad venezolano.

Por su parte, el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero Ecológico y presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Héctor Silva, señaló que se ha recuperado la capacidad operativa de las plantas, quedando pendiente la intervención de la planta de Guarenas, como parte de las acciones para impulsar la producción y garantizar los derechos de los trabajadores.

Oro, mineral de hierro y carbón: crecimiento sostenido

En materia minera, la presidenta encargada informó que la exportación de mineral de hierro en el último trimestre de 2025 fue la más alta de la última década, y que para 2026 se proyecta un incremento superior al 50 %.

Igualmente, destacó el crecimiento del 260 % en la producción de carbón durante 2025, con una proyección de expansión superior al 100 % para el presente año.

En este contexto, también se resaltó el fortalecimiento de la producción de oro, como uno de los ejes estratégicos para el desarrollo económico nacional y la atracción de inversión pública y privada, bajo un modelo de cooperación que garantiza soberanía y sostenibilidad.

Mejoras en la mina Sosa Méndez y dotación operativa

Como parte del plan de modernización y optimización de las operaciones mineras, se ejecutaron mejoras integrales en la mina Sosa Méndez, orientadas al fortalecimiento de los procesos de extracción, seguridad laboral y condiciones operativas del personal.

En paralelo, se realizó la entrega de vehículos operativos destinados a reforzar las labores logísticas, de supervisión y traslado del personal técnico y obrero, lo que permitirá mayor eficiencia en el despliegue de las actividades productivas en las zonas mineras e industriales del sur del país.

Viviendas dignas para la clase obrera de Guayana

En un acto de justicia social, fueron entregadas 90 viviendas a trabajadores de la CVG, como parte del programa Ciudad Obrera que impulsa el Gobierno Nacional en el estado Bolívar.

La gobernadora Yulisbeth García, junto al ministro del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, G/D Raúl Paredes, destacó que estas edificaciones representan un sueño hecho realidad para más de 90 familias, al contar con hogares de calidad, áreas recreativas, vialidad, servicios públicos garantizados y espacios deportivos, enmarcados en el Plan Ciudades Humanas para el Buen Vivir.

Visión de desarrollo integral

La presidenta encargada Delcy Rodríguez reiteró que la política del Ejecutivo Nacional apunta a consolidar un modelo de crecimiento basado en la producción nacional, la inversión, la justicia social y la paz, con el objetivo de garantizar el bienestar del pueblo y el futuro de las nuevas generaciones.

«Remamos hacia un único camino: la estabilidad económica de Venezuela y la felicidad social de nuestro pueblo», afirmó.