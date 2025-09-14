La Sociedad Venezolana de Psiquiatría (SVP), en su sección de Ciudad Bolívar, llevó a cabo la II Jornada por la Vida en el Auditorio Mundo Sonrisas, conmemorando el Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

El evento, organizado por la Dra. Norma Conquista, coordinadora de la sección de suicidiología, reunió a destacados especialistas para abordar este tema crucial desde diversas perspectivas.

La jornada, moderada por la Dra. Carlota Acosta, contó con una serie de ponencias enfocadas en concientizar sobre la salud mental. La Dra. Betzy Marcano abrió el ciclo con «Suicidio: Mitos y realidades», destacando cómo las creencias culturales a menudo impiden una atención adecuada a quienes expresan ideas suicidas.

Por su parte, la Dra. Conquista, en su ponencia «Trastornos mentales y suicidio», enfatizó que los trastornos mentales, muchos de ellos no diagnosticados, son un factor de riesgo. Sin embargo, aclaró que el suicidio no es una enfermedad en sí misma, sino un evento influenciado por el estilo de vida y la incapacidad de la persona para resolver sus problemas.

Temas Clave de la Jornada

La Dra. Jessica Acevedo visibilizó que, a pesar de la atención centrada en jóvenes, las tasas de suicidio son significativas en adultos mayores, especialmente en hombres de 80 años en adelante.

Por su parte la Dra. Daisy Prieto identificó factores de riesgo clave en los jóvenes, como el acoso escolar (bullying y ciberbullying), el desempleo, y el consumo de bebidas energéticas, entre otros.

Mientra que la Dra. Zinnia Ron explicó la estrecha relación entre adicciones y el suicidio. Subrayó que las adicciones son enfermedades neuropsiquiátricas que pueden llevar a la desesperanza, un factor determinante en las conductas suicidas.

Para concluir, la Dra. Luisaura Arcila abordó el suicidio que ocurre durante el embarazo y hasta doce meses después del parto. Detalló que, a nivel mundial, la tasa de mortalidad materna por esta causa ha aumentado, convirtiéndose en un problema de salud pública.

Al cierre del evento, la Dra. Conquista hizo un llamado a la prevención del suicidio en el país. Resaltó la importancia de la salud mental y exhortó a la sociedad a contribuir a la causa no solo en septiembre, sino en todo momento, para «salvar vidas».