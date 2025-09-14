El equipo de HidroBolívar activó su plan cero averías para ejecutar seis reparaciones en la Av. Palomeque de Acuña de 25 de Marzo, en la parroquia 11 de Abril, logrando recuperar un caudal de 15 litros por segundo.

Esta intervención atendió directamente a 630 familias de la comunidad, mejorando el acceso al agua potable.

Intervención técnica

La acción consistió en la reparación de tuberías de diferentes diámetros: 6 pulgadas, una pulgada, 3/4 de pulgada y 1/2 pulgada. El equipo técnico, conformado por profesionales de HidroBolívar, trabajó para identificar y corregir las averías que afectaban el suministro de agua en la zona.