El vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, general en jefe Vladimir Padrino López, informó que durante el mes de agosto Estados Unidos triplicó las operaciones de inteligencia y exploración contra Venezuela, mientras que en septiembre lo han hecho todos los días, por lo que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se mantiene supervisión constante sobre las «áreas de interés».

Aseguró que Estados Unidos usa aviones del tipo RC-135 que hacen reconocimiento e inteligencia estratégica, diseñados para recuperar y procesar información en tiempo real, hasta 200 millones de millas, cuyo alcance llega a territorio venezolano. Aseguró que Washington quiere justificar un «plan de amenaza militar y de intervención».

«En nuestro espacio marítimo, al norte del territorio insular, siempre se han dado operaciones de inteligencia de los aviones del Ejército de Estados Unidos, siempre se han dado operaciones en el Caribe (…). La mayoría de veces violan las normas operacionales porque no nos notifican su plan de vuelo, pudiendo esto causar accidentes aéreos«.

El titular de Defensa envío un mensaje a los venezolanos a no caer en rumores.

«Nuestro llamado es a preservar la serenidad, la tranquilad, la calma, porque aquí está una FANB evaluando cada movimiento de naves, buques y aviones, en nuestra área de interés y haciendo nuestras respectivas apreciaciones e informando a nuestro comandante en jefe para sus decisiones.», refirió.

Padrino López también instó a los estadounidenses a analizar en perspectiva la actuación de las tropas norteamericanas en aguas internacionales del Caribe.

«¿Tiene sentido crear una guerra innecesaria, injusta, fabricada con mentiras, es necesario abrir un nuevo frente».

Cuerpos combatientes de la Milicia Bolivariana entrenarán todos los sábados

El también ministro de Defensa, informó que el adiestramiento a los cuerpos combatientes de la Milicia Nacional Bolivariana se efectuarán todos los sábados.

«En esta Operación Independencia 200, consistió en un ejercicio de campaña de acciones de resistencia y ofensiva integrales en el terreno, a fin de medir y mejorar, elevar la capacidad combativa y el apresto operacional del sistema defensivo territorial en todos los niveles de comando«, expresó.

Padrino aseguró que unas 5.000 personas asistieron al polígono de tiro de Fuerte Tiuna, durante la jornada de este sábado, sin ofrecer datos de asistencia en las actividades realizadas en el resto de las instalaciones castrenses del país.