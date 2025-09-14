Autoridades del Ministerio de Agricultura Productiva y Tierras, junto a representantes de la agroindustria y productores venezolanos, acordaron los precios oficiales del maíz blanco y amarillo en dólares para la cosecha actual.

La reunión contó también con la presencia de representantes de programas de financiamiento, en un esfuerzo conjunto por dar estabilidad al sector agrícola.

Nuevos precios establecidos

El precio de la tonelada de maíz blanco en Venezuela quedó fijado en 480 dólares, mientras que la del maíz amarillo alcanzó los 440 dólares. Esta medida representa un incremento cercano al 50% en comparación con los 320 dólares por tonelada que se pagaban en la temporada pasada, explica Banca y Negocios.

Un respiro para el campo

De acuerdo con la información reseñada por Minuta Agropecuaria, este ajuste de precios supone un “respiro” para los productores venezolanos, quienes ven en la medida un incentivo para continuar invirtiendo en la producción agrícola del país.

El incremento busca reconocer el esfuerzo de los trabajadores del campo y garantizar mejores condiciones para enfrentar los costos de producción.

Desafío pendiente con la agroindustria

Un productor que participó en el encuentro destacó que el principal reto ahora es asegurar que la agroindustria respete los términos y condiciones del acuerdo alcanzado.

De lo contrario, advirtió, las expectativas positivas podrían verse afectadas en el corto plazo.

Este consenso representa un paso importante en la búsqueda de equilibrio entre los distintos actores del sector, con el objetivo de impulsar la producción nacional de maíz y fortalecer la seguridad alimentaria en Venezuela.